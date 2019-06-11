Погода в Хабаровске на 11 июня 2019 года: днем до +18, дождь
Нас ждёт непогода. Она возникнет из-за диссонанса в небе. Спорить будут область высокого атмосферного давления с областью низкого давления. Этот спор породит фронтальные разделы. В результате польются дожди, опустится температурный фон и будет ветрено.
В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20.
В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18. Уровень Амура у краевого центра 264 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается спад на 35-40 сантиметров. Температура воды 18,6 градуса.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25.
В Советской Гавани и Ванино дождь, временами сильный. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +9+11.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19. Уровень Амура у города Юности 265 сантиметров.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 135 сантиметров.
В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +9+11.
ИСТОЧНИК KP.RU