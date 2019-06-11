В Хабаровске пополнили закрома антигололедных средств

СЕГОДНЯ 02:14 2019-06-11T07:17:17+03:00

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В Хабаровске уже укомплектовали склад материалами – песком, солью и противогололедными средствами. Эти средства необходимы зимой для посыпки дорог. К слову, с прошлого года на складе остались две трети запасов, поэтому с заготовками на будущий год справились довольно быстро и при этом немного сэкономили.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, самый ходовой противогололедный «коктейль» готовят, смешивая семь ковшей песка и одну тонну соли. Затем смесь оставляют на открытом воздухе и используют, когда наступает необходимость. Реагент же используют сразу без дополнительных манипуляций при температуре до 20 градусов мороза. Попав на проезжую часть, материал «плавит» снег и неокрепший лед.

Отметим, что в краевой столице планируют заготовить 28 тысяч тонн песка, 400 тонн реагента «Бионорд» и 750 тонн технической соли. При таком запасе получится эффективно чистить дороги от наледи в холодное время года.

ИСТОЧНИК KP.RU