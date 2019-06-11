В Биробиджане 12 июня ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 02:43 2019-06-11T07:15:52+03:00

Запрет будет действовать с 14:00 до 20:00

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К празднованию Дня России в Биробиджане собираются устроить грандиозные гуляния. В связи с проведением праздничных мероприятий в областной столице планируют ограничить движение транспорта. Запрет будет действовать с 14:00 до 20:00. В этот период времени невозможно будет проехать по проспекту 60-летия СССР.

- Запрет будет действовать на участке от перекрестка с переулком Театральным до перекрестка с переулком Безымянным, в переулке Театральном от перекрестка с проспектом 60-летия СССР, по проезжей части вдоль набережной реки Биры, в переулке Безымянный от перекрестка с проспектом 60-летия СССР, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ограничение также распространяется на проезжую часть вдоль набережной реки Биры, от здания проспекта 60-летия СССР, 16 до здания правительства Еврейской автономной области, расположенного на проспекте 60-летия СССР, 18.

Автомобилистам города приносят извинения за доставленные неудобства. Водителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU