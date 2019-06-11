2019-06-11T07:14:43+03:00
Происшествия

Жертвы нашлись немного позже после аварии без пострадавших в Хабаровске

За помощью в больницу обратились два пассажира
Ольга КИВА
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Жертвы нашлись немного позже после аварии без пострадавших в ХабаровскеЖертвы нашлись немного позже после аварии без пострадавших в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 10 июня, в центре Хабаровска случилась авария, в которой пострадали два пассажира. Правда, сами жертвы обстоятельств изначально отказались от медицинской помощи, а немного позже все-таки пришли в больницу.

- Происшествие произошло на улице Льва Толстого, когда автомобиль Toyota Land Cruiser выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Toyota Mark-2 Blit, движущейся по главной. В результате произошло столкновение, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Среди пострадавших 26-летний горожанин и 46-летняя женщина. Молодой человек ударился лицом, а женщина травмировала шею. После происшествия водителей не освидетельствовали, у обоих стаж вождения порядка 20 лет. В отношении автолюбителя, управлявшего машиной Toyota Land Cruiser, составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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