Подозрительное мясо вернут на родину в Китай из ЕАО
На границе Еврейской автономии задержали мясную продукцию, которая относится к категории подконтрольных товаров. В общей сложности таможенникам удалось выявить четыре случая ввоза в ручной клади. При этом доставить на территорию области неблагополучное мясо пытались граждане КНР.
Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономии, выявили нарушителей в пункте пропуска «Амурзет». В общей сложности вес подконтрольной готовой мясной продукции составил 750 граммов. Ввозить ее на территорию России категорически запрещено в целях профилактики опасных для животных и человека заболеваний.
Итогом разбирательств стало решение вернуть мясную продукцию на родину в Китай. На данный момент уже составили акты задержания и возврата. Вскоре подконтрольный товар «депортируют».
ИСТОЧНИК KP.RU