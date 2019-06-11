СЕГОДНЯ 04:06 2019-06-11T07:13:49+03:00

Подозрительное мясо вернут на родину в Китай из ЕАО Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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На границе Еврейской автономии задержали мясную продукцию, которая относится к категории подконтрольных товаров. В общей сложности таможенникам удалось выявить четыре случая ввоза в ручной клади. При этом доставить на территорию области неблагополучное мясо пытались граждане КНР.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономии, выявили нарушителей в пункте пропуска «Амурзет». В общей сложности вес подконтрольной готовой мясной продукции составил 750 граммов. Ввозить ее на территорию России категорически запрещено в целях профилактики опасных для животных и человека заболеваний.

Итогом разбирательств стало решение вернуть мясную продукцию на родину в Китай. На данный момент уже составили акты задержания и возврата. Вскоре подконтрольный товар «депортируют».

ИСТОЧНИК KP.RU