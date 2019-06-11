2019-06-11T07:12:44+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ глав регионов

Сергей Фургал занял пятую строчку рейтинга
Ольга КИВА
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Губернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ глав регионовГубернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ глав регионовФото: Правительство Хабаровского края
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Глава Хабаровского края вошел в ТОП-10 глав, о которых часто рассказывают СМИ. Такие итоги исследования информации, опубликованной в апреле, разместили на портале «Медиалогия» в конце мая. Отметим, что Сергей Фургал – это единственный губернатор с Дальнего Востока, вошедший в список самых упоминаемых глав регионов. Первые четыре места в рейтинге достались чиновникам из Москвы и Московской области, Чечни и Архангельской области. Отметим, что при составлении рейтинга эксперты также учитывали посты в социальных сетях.

В общей сложности за апрель насчитали почти 43 тысячи публикаций с упоминанием губернатора Хабаровского края. К слову, этот показатель оказался немного ниже, чем за предыдущий период. Так, в марте 2019 года публикаций с упоминанием о Сергее Фургале было больше 74 тысяч, что позволило губернатору оказаться на третьей строчке рейтинга. Тогда в соцсетях обсуждали запрет на приобретение авиабилетов по завышенным ценам для членов краевого правительства. Инициатором этого нововведения был действующий губернатор Хабаровского края. Также в соцсетях обсуждали торжественный прием, который устроил Сергей Фургал в преддверии 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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