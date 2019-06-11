В ЕАО количество умерших превышает количество родившихся

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-11T07:11:41+03:00

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В Еврейской автономии количество умерших превышает количество родившихся. К такому выводу пришли эксперты, опираясь на данные статистического учета. Так, по официальным данным, опубликованным в начале июня, за период с января по апрель 2019 года в регионе родился 601 человек. Примерно столько же было новорожденных за аналогичный период 2018 года. Количество умерших за четыре месяца этого года - 819 человек, что немного больше, чем за тот же период 2018 года. Естественный прирост населения составил минус 218 человек.

Как отметили в Хабаровскстате, отрицательный показатель также зарегистрировали и в прошлом году. Правда, тогда он был равен минус 175 человек. При этом эксперты отмечают, что в области количество браков превышает количество разводов. Так, поженилась 241 пара, а за оформлением расторжения браков с января по апрель 2019 года граждане обращались реже – всего 197 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU