Угонщику тепловоза в Хабаровске зачитали приговор

СЕГОДНЯ 04:24 2019-06-11T07:07:43+03:00

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В Хабаровске прошел суд над угонщиком тепловоза, которого также обвиняли в краже и грабеже. По материалам дела, происшествие случилось в марте 2018 года. Тогда фигурант решил поживиться за счет казенного дизтоплива. С этой целью он пробрался в локомотивное депо на станции Новый Ургал, перегнал подвижной состав на другой путь, а потом слил 400 литров топлива из бака.

Провернуть махинацию осужденному было не очень сложно – он работал машинистом тепловоза и хорошо ориентировался на объекте. Однако полномочий на управление и перемещение железнодорожного подвижного состава у него не было.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, осужденный через несколько дней вернулся на место преступления и слил еще 100 литров дизельного топлива. Суд учел все обстоятельства и вынес свой приговор – лишение свободы на срок три с половиной года. Наказание назначили условное с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU