Военные в Хабаровском крае спасли условно пострадавших при наводнении

СЕГОДНЯ 05:26 2019-06-11T07:06:44+03:00

По условиям тренировки, вода затопила населенный пункт, в котором живут около 30 тысяч жителей

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В Хабаровском крае прошли учения с участием военных инженеров. Бойцам предстояло спасти условно пострадавших от наводнения. По условиям тактико-специального учения, в опасности оказался городок, в котором живут около 30 тысяч людей.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, тренировку провели в связи с возможным возникновением паводков на территории регионов Дальнего Востока. Учения начались с отправки военных на место. По прибытии бойцы провели инженерную разведку береговой линии. Данные должны были использовать для наведения паромной переправы.

Кроме того, военнослужащие развернули современную станцию комплексной очистки воды, с помощью которой можно обеспечить подтопленцев чистой питьевой водой. Установка может производить 10 тысяч литров жидкости в час, то есть минимум за пять часов после прибытия военных все жители были бы обеспечены водой.

Среди прочих задач, с которыми справились бойцы, создание специальной насыпи, выполнение нормативов по развертыванию паромной переправы и отработке действий по эвакуации «пострадавших» и техники из опасной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU