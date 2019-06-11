СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-11T07:05:30+03:00

В Хабаровском крае нашли первого стобальника по ЕГЭ в этом году Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае стали известны результаты первого тестирования, которое прошло 27 мая. В этот день выпускники сдавали географию и литературу. Среди них оказался весьма способный ученик, набравший в итоге 100 баллов.

- Отличившийся в знаниях географии выпускник Сергей Затула заканчивает лицей №33 в Комсомольске-на-Амуре. Вместе с ним проходили тестирование по этому предмету 121 ученик, из которых шесть выпускников получили 80 и более баллов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Что касается литературы, то по этому предмету самое высокое количество балов равняется 97. Работ с таким итогом всего несколько, в общей сложности высокобалльных работ насчитали 23. В целом сдавать литературу решились 297 выпускников. Сегодня выпускники узнают результаты экзаменационных работ по профильной математике.

ИСТОЧНИК KP.RU