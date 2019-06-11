2019-06-11T06:18:33+03:00
Происшествия

Toyota Prius врезалась в асфальтоукладчик в Хабаровске, есть пострадавший

По предварительной информации, водитель иномарки врезался в дорожную технику, неправильно выбрав дистанцию
Ольга КИВА
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Toyota Prius врезалась в асфальтоукладчик в Хабаровске, есть пострадавшийToyota Prius врезалась в асфальтоукладчик в Хабаровске, есть пострадавшийФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 10 июня, на улице Горького случилась авария, участниками которой стали асфальтоукладчик и машина Toyota Prius. По предварительной информации, иномарка ехала со стороны Княжничной в сторону улицы Выборгской. Однако водитель неправильно выбрал дистанцию и врезался в дорожную технику, которая ехала впереди.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, среди пострадавших только водитель асфальтоукладчика. Мужчину доставили в больницу с диагнозом травматическая ампутация нижней трети правой голени, травматический шок.

Известно, что водитель иномарки на момент происшествия был трезв, стаж вождения у него больше восьми лет. Водителя автоукладчика освидетельствовать не удалось из-за госпитализации. Но и в отношении него составили административные дела за отсутствие водительских документов и страхового полиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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