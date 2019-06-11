2019-06-11T06:54:31+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжается великое «переселение» молодых деревьев

В этот раз саженцы сосны «получили прописку» в Солнечном районе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае продолжается великое «переселение» молодых деревьевВ Хабаровском крае продолжается великое «переселение» молодых деревьевФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровске прошла очередная экологическая акция по высадке молодых деревьев. Среди участников были специалисты Амгуньского лесничества, представители администрации Солнечного района, в котором, собственно, и высаживали деревья, а также ребята из экологической бригады «Берендеи».

Как сообщили в региональном управлении лесами, в этот раз саженцы «получили прописку» на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Солнечный. Здесь высадили 30 сосен. Молодые деревья предоставили сотрудники лесничества.

Отметим, что на сегодняшний день благоустройство территории нового храма активно продолжается. Вместе со взрослыми ребята не только высаживали молодые деревья, но и пропалывали парковые клумбы, очищали от мусора территорию отдыха «Чистый сквер» и другие площадки. К слову, ранее в поселке Солнечный прошла еще одна акция «Всероссийский день посадки леса», в рамках которой высадили более 40 саженцев сосны и липы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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