СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-11T07:27:58+03:00

Хозяева в ЕАО затопили баню и случайно чуть не сожгли постройку Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Помощь пожарных накануне, 10 июня, понадобилась жителям поселка Августовский в Еврейской автономии. В одном из частных подворий загорелась баня. Хозяева постройки имели неосторожность затопить печь и оставить ее без присмотра. Позже очевидцы заметили дым, выходящий из постройки, они-то и вызвали огнеборцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, прибывшие на место происшествия пожарные справились с огненной стихией в считанные минуты. Саму постройку огнеборцы отстояли, правда, крыша сгорела практически полностью. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал.

На данный момент сотрудники пожарной инспекции уточняют обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной пока назвали нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Ущерб, причиненный пламенем, устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU