Водителя с диагнозом лишили водительских прав в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-11T08:43:34+03:00

Мужчина состоял на учете как хронический алкоголик и даже садился за руль, будучи нетрезвым

Изменить размер текста: A A

В Ванинском районе на скамью подсудимых сел пациент наркологического диспансера. Диагноз мужчины «Хронический алкоголизм» - и это противопоказание для управления машиной. Однако он все равно садился за руль, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения.

- Во время проверки выяснилось, что 44-летний фигурант состоит на диспансерном учете у врача-нарколога. С момента постановки на специализированный учет за консультацией, прохождением лечения он ни разу не обращался, в стойкой ремиссии не находится, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

К слову, в октябре 2018 года мужчину также привлекали к административной ответственности. Причиной тому было управление машиной в состоянии опьянения. С учетом всех обстоятельств суд постановил лишить фигуранта водительских прав. Судебное решение вступит в законную силу 17 июня 2019 года. Пока ответчик его не обжаловал, а права он уже сдал в территориальный отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU