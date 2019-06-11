2019-06-11T08:43:34+03:00
Общество

Водителя с диагнозом лишили водительских прав в Хабаровском крае

Мужчина состоял на учете как хронический алкоголик и даже садился за руль, будучи нетрезвым
Ольга КИВА
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Водителя с диагнозом лишили водительских прав в Хабаровском краеВодителя с диагнозом лишили водительских прав в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ванинском районе на скамью подсудимых сел пациент наркологического диспансера. Диагноз мужчины «Хронический алкоголизм» - и это противопоказание для управления машиной. Однако он все равно садился за руль, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения.

- Во время проверки выяснилось, что 44-летний фигурант состоит на диспансерном учете у врача-нарколога. С момента постановки на специализированный учет за консультацией, прохождением лечения он ни разу не обращался, в стойкой ремиссии не находится, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

К слову, в октябре 2018 года мужчину также привлекали к административной ответственности. Причиной тому было управление машиной в состоянии опьянения. С учетом всех обстоятельств суд постановил лишить фигуранта водительских прав. Судебное решение вступит в законную силу 17 июня 2019 года. Пока ответчик его не обжаловал, а права он уже сдал в территориальный отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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