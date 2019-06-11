Переезд «Семисточный–Кирга» в ЕАО собираются ремонтировать 13 июня

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-11T08:50:33+03:00

В связи с этим будет затруднено движение машин на этом участке

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На железнодорожном переезде «Семисточный–Кирга» в ЕАО планируют провести путевые работы. Ремонт собираются устроить в течение дня, 13 июня. Время работ - с восьми часов утра до пяти часов вечера. Время указано местное. В связи с этим обстоятельством будет затруднено движение автотранспорта через регулируемый переезд.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, этот объект расположен на перегоне «Семисточный–Кирга» на участке 8339 километр региональной автодороги «Биробиджан – Кирга».

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Своевременные ремонтные работы обеспечивают безопасность движения, а также повышают качество железнодорожных перевозок. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пожалуйста, учитывайте вышеизложенную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU