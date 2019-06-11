Хабаровские пенсионеры ушли в интернет на всероссийском уровне

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-11T08:51:57+03:00

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Хабаровские пенсионеры участвовали во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Состязания прошли в Кирове. Свои знания в области интернет показывали участники из 73 регионов России, а также представители Армении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы и Финляндии.

- Регион представляли Геннадий Прудников из Некрасовки и хабаровчанка Елена Огневская. Ранее они стали победителями в региональном этапе соревнований. На всероссийском чемпионате пенсионеры показали, как здорово обращаются с поисковой системой Яндекс. Кроме того они продемонстрировали навыки работы на портале и в приложении Пенсионного фонда, и доказали знания правил интернет-безопасности. Среди прочих заданий была организация презентаций, в которых исследовали творчество Пушкина и связь поэта со своим регионом. Впервые на площадке чемпионата прошли состязания на смартфонах, - рассказали в пресс-службе краевого министерства социальной защиты населения.

Хабаровские пенсионеры не смогли занять призовые места, зато они вполне достойно представили свой регион. К слову, самому старшему участнику чемпионата Владлену Седачеву 89 лет. Его наградили в специальной номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU