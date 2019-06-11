2019-06-11T12:27:24+03:00
Общество

В Комсомольске будут курсировать спецавтобусы в день поминовения усопших

Машины на кладбище будут ездить 15 и 16 июня
Ольга КИВА
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В Комсомольске будут курсировать спецавтобусы в день поминовения усопшихВ Комсомольске будут курсировать спецавтобусы в день поминовения усопшихФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре организуют работу спецавтобусов в день поминовения усопших. Машины будут курсировать 15 и 16 июня с восьми часов утра до шести часов вечера. Время указано местное.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобусы поедут по маршрутам «улица Уральская – Городское кладбище» и «Автовокзал – Городское кладбище». Всего в выходные дни в рейсы выйдут 14 единиц пассажирского транспорта. Стоимость проезда для пенсионеров по возрасту составит 30 рублей, для других категорий граждан цену установили в 40 рублей.

Отметим, что охрану общественного порядка и беспрепятственный въезд-выезд автобусов в местах высадки и посадки пассажиров обеспечат полицейские и сотрудники ГИБДД, а также полицейские.

Более подробную информацию о работе спецавтобусов можно получить по телефону администрации 8 (4217) 522-904.

ИСТОЧНИК KP.RU

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