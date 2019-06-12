В Хабаровске протестировали психологов работающих с военными
Экзамены у психологов принимала комиссия в состав которой вошли представители психологической службы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, центра психологической работы Восточного военного округа и декан психологического факультета одного из ведущих вузов Хабаровска. Всего аттестацию проходили семнадцать гражданских специалистов, работающих с военнослужащими.
- Испытания проходили в несколько этапов, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. – Первые два – теория, специалисты проверяли знание руководящих документов по работе с военнослужащими, так же психологи решали специальные задачи. На завершающем этапе было проведено собеседование, в ходе которого специалисты-психологи отвечали на вопросы членов аттестационной комиссии, основываясь на своем практическом опыте работы с воинскими коллективами.
Все 17 специалистов успешно прошли аттестацию.
ИСТОЧНИК KP.RU