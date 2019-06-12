День России в Хабаровске отметили хороводом дружбы

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-12T10:06:56+03:00

Фестиваль «Карагод» собрал в этом году около трех тысяч человек разных национальностей

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Музыкальный фестиваль народов проживающих в Хабаровском крае - «Карагод» в Хабаровске проводится уже в девятый раз. Традиционно он проводится в День России. Название с древнеславянского читается как хоровод – солнечный круг, в который выстраивались наши предки, отмечая наступление весны и начало полевых работ.

- В этом году фестиваль объединил свыше 3 тысяч человек. Его участники собрались на площади перед Дворцом Дружбы «Русь» для того, чтобы исполнить национальные музыку, песни и танцевальные номера. Кульминационным моментом праздника стал большой хоровод, символизирующий дружбу народов. Под традиционные песни в танце одновременно закружились около 600 участников. После этого на сцене выступили творческие коллективы, приехавшие в Хабаровск из разных районов региона, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Так же на площади можно было купить изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Гостям праздника представили сувениры, игрушки, одежду, выполненные в национальных стилях. Также все желающие смогли попробовать традиционную русскую кашу.

ИСТОЧНИК KP.RU