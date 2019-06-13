СЕГОДНЯ 04:32 2019-06-13T04:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Верующие пройдут вокруг Хабаровска Крестным ходом с 18 по 21 июня. Прихожане и священнослужители собираются преодолеть более 110 километров пути. Так, в первый день пройдет молебен в храме святого великомученика Георгия Победоносца. Затем участники шествия отправятся по объездной дороге до села Ильинка.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, Крестным ходом верующие будут идти по расписанию. 19 июня они собираются добраться до села Гаровка, а после до поселка Горького и села Чистополья. 20 июня шествующие доберутся до ТЭЦ-3, 21 июня – до Базы КАФ и храма святого благоверного князя Александра Невского.

Отметим, что для паломников действуют определенные правила. Например, участникам Крестного хода нужно слушать и выполнять распоряжения предстоятеля Крестного хода и его помощников, с благословения предстоятеля присоединиться к шествию или выходить из него. Также паломникам запрещается мусорить, разводить костры, курить или употреблять спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU