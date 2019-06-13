2019-06-13T06:37:12+03:00
Общество

В заповеднике Хабаровского края посетителей накормили супом из полыни

Блюдо представили в трех вариантах – с грибами, мясом и рыбой
Ольга КИВА
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В заповеднике Хабаровского края посетителей накормили супом из полыниВ заповеднике Хабаровского края посетителей накормили супом из полыниФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В национальном природном парке «Анюйский» прошел фестиваль полынного супа. Традиционное нанайское блюдо гости отведали в урочище Бихан. До застолья участники мероприятия узнали много интересного о природном парке и побывали на Анюйском рыборазводном заводе.

- Гостям показали видеоролики о ландшафтах национального парка, а также о редких и обычных видах животных, обитающих в бассейне реки Анюй. Своими глазами посетители увидели краснокнижных осетровых рыб, после этого все присутствующие переместились на берег реки Каменушки, где и прошла дегустация национального супа. Блюдо приготовили в трех вариантах – с мясом, рыбой и грибами, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что суп готовили Евгения и Андрей Бельды, основатели семейного фольклорного ансамбля «Муэнэ». После еды гости также стреляли из лука, бродили по экологическим тропам «Этнодеревня «Алима» и «Охотничий путь», вырезали по дереву и занимались керамопластикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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