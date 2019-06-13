Кинотеатры в Хабаровском крае сделают современными

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-13T08:59:32+03:00

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Два кинотеатра в Хабаровском крае переоборудуют на современный лад. Деньги на модернизацию выделили из федерального бюджета в виде субсидии. Так, согласно итогам конкурса по поддержке кинозалов, финансовую помощь получат кинотеатр «Молодость» в Амурске и «Кино-досуговый центр «Октябрь» в Бикине. На первый объект собираются потратить пять миллионов рублей, а на второй - два с половиной миллиона рублей.

- Конкурс проводили среди кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. При этом в кинозала, которые планируют переоборудовать, демонстрация отечественных фильмов должна быть не менее 50 процентов всех киносеансов в квартал. Кроме того, за три месяца в кинозале обязаны устраивать кинопоказы не менее 50 дней в квартал – рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Напомним, в 2018 году благодаря конкурсу финансовую поддержку получил АО «Кинотеатр «Факел», расположенный в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU