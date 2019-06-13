2019-06-13T08:59:32+03:00
Звезды

Кинотеатры в Хабаровском крае сделают современными

Модернизацию проведут за счет субсидии из федерального бюджета
Ольга КИВА
Поделиться:
Кинотеатры в Хабаровском крае сделают современнымиКинотеатры в Хабаровском крае сделают современнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Два кинотеатра в Хабаровском крае переоборудуют на современный лад. Деньги на модернизацию выделили из федерального бюджета в виде субсидии. Так, согласно итогам конкурса по поддержке кинозалов, финансовую помощь получат кинотеатр «Молодость» в Амурске и «Кино-досуговый центр «Октябрь» в Бикине. На первый объект собираются потратить пять миллионов рублей, а на второй - два с половиной миллиона рублей.

- Конкурс проводили среди кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. При этом в кинозала, которые планируют переоборудовать, демонстрация отечественных фильмов должна быть не менее 50 процентов всех киносеансов в квартал. Кроме того, за три месяца в кинозале обязаны устраивать кинопоказы не менее 50 дней в квартал – рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Напомним, в 2018 году благодаря конкурсу финансовую поддержку получил АО «Кинотеатр «Факел», расположенный в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общероссийский конгресс инженеров стартовал в Комсомольске-на-Амуре
В Биробиджане ограничат движение на улице Пушкина
На севере Хабаровского края завышали цены и торговали просрочкой
Автолюбитель в Хабаровском крае остался без рогов
В заповеднике Хабаровского края посетителей накормили супом из полыни
Японская художница встретится с хабаровчанами в музее
Хабаровский край отличился на Всероссийском грантовом конкурсе
Смертью пешехода закончилась авария в центре Хабаровска
Верующие пройдут вокруг Хабаровска крестным ходом
Третьеклассника в Хабаровске наградили за спасение друга из колодца с кипятком
Из Новосибирска в Еврейскую автономию поставляли сливочное «недомасло»
В Комсомольске от пожара спасли семь человек
Сотни хабаровчан масштабно похороводили в День России
В День России на площади Ленина в Хабаровске принимали заявления от будущих военных
Погода в Хабаровске на 13 июня 2019 года: днем до +20, вечером дождь
Хабаровская епархия организовала виртуальную экскурсию по старейшему храму краевого центра
Главный полицейский Хабаровского края стал генерал-майором
День России в Хабаровске отметили хороводом дружбы
Комсомольск-на-амуре отмечает 87 годовщину со дня основания
В Хабаровске протестировали психологов работающих с военными
В Хабаровском крае работают над улучшением инвестиционного климата
Погода в Хабаровске на 12 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь
В Комсомольске будут курсировать спецавтобусы в день поминовения усопших
Сотни саженцев сосны посадили для восстановления леса в ЕАО
После последних звонков в школах Хабаровска досрочно выдали паспорта готовности
Корейцы заинтересовались гастрономическими мастер-классами в Хабаровском крае
Везучий угонщик нашел в Хабаровске незапертую машину и отогнал ее в свой гараж
В Хабаровском крае устроили грандиозное путешествие по Третьяковской галерее