2019-06-13T11:13:26+03:00
Общество

Бурятам в Хабаровском крае рассказали, как выдавать «дальневосточные гектары» в лесу

Представители нового дальневосточного региона активно начнут осваивать это направление с 1 июля
Ольга КИВА
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Бурятам в Хабаровском крае рассказали, как выдавать «дальневосточные гектары» в лесуБурятам в Хабаровском крае рассказали, как выдавать «дальневосточные гектары» в лесуФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровский край из Бурятии приехали специалисты, которым нужно было перенять опыт оформления «дальневосточных гектаров» на землях лесного фонда. В новом дальневосточном регионе активно работать в этом направлении начнут с июля. Пока участники этого процесса учатся и вникают в нюансы оформления документов.

- Коллегам из Бурятии рассказали об особенностях предоставления земельных участков, о возникающих трудностях и путях их решения. Также рассмотрели причины отказов в предоставлении лесных участков, порядок организации работы с гражданами при выборе ими вида деятельности на дальневосточном гектаре, особенности перевода земельных участков в земли иных категорий, - рассказали в региональном управлении лесами.

Во время встречи коллеги из двух регионов также обсудили вопросы подготовки рабочих мест, обучения специалистов, возможность организации межведомственного взаимодействия органов власти. В итоге представители нового региона получили рекомендации, как проводить встречи с населением и правильно проводить агитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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