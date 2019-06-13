Бурятам в Хабаровском крае рассказали, как выдавать «дальневосточные гектары» в лесу

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-13T11:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровский край из Бурятии приехали специалисты, которым нужно было перенять опыт оформления «дальневосточных гектаров» на землях лесного фонда. В новом дальневосточном регионе активно работать в этом направлении начнут с июля. Пока участники этого процесса учатся и вникают в нюансы оформления документов.

- Коллегам из Бурятии рассказали об особенностях предоставления земельных участков, о возникающих трудностях и путях их решения. Также рассмотрели причины отказов в предоставлении лесных участков, порядок организации работы с гражданами при выборе ими вида деятельности на дальневосточном гектаре, особенности перевода земельных участков в земли иных категорий, - рассказали в региональном управлении лесами.

Во время встречи коллеги из двух регионов также обсудили вопросы подготовки рабочих мест, обучения специалистов, возможность организации межведомственного взаимодействия органов власти. В итоге представители нового региона получили рекомендации, как проводить встречи с населением и правильно проводить агитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU