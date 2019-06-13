В Инженерной школе в Комсомольске набирают учеников в 10-е классы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-13T12:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре идет набор учеников в 10-е профильные классы. Набор будет длиться до 21 июня. Ребят в учебном заведении готовы принять на обучение по нескольким направлениям.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, среди предлагаемых курсов «Авиационный класс» и «Класс мехатроники и электроники», где профильными определили предметы физику, математику и информатику. Также ученикам предлагают обучение по направлению «Многопрофильный класс». Здесь одна подгруппа «Химбиотех», а вторая – «Архитектура и строительство».

Запись учеников проходит в управлении образования администрации города по адресу улица Севастопольская, 15, кабинет 7. Приемные дни с понедельника по четверг, приемные часы с 11:00 до 13:00, а также с 14:00 до 17:30, в пятницу с 11:00 до 13:00. Заявления принимают при наличии паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU