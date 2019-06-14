Подозрительные пельмени и колбасу нашли на прилавках в Комсомольске

СЕГОДНЯ 03:34 2019-06-14T03:34:10+03:00

Проверяющие не смогли понять, когда же была произведена продукция

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В одном из магазинов Комсомольска-на-Амуре обнаружили продукцию сомнительного качества. Среди забракованных товаров пять килограммов свиного окорока, около двух килограммов колбасы и 400 граммов шпика. Также на прилавке нашли подозрительного качества грудинку, фарш, пельмени, лопатки, окорок и другую продукцию. Торговцы не сразу смогли представить ветеринарные документы на эти продукты.

- Позже нарушители исправились и предоставили требуемые бумаги. Однако часть пельменей и колбасы им отстоять не удалось. Продукцию из магазина изъяли и передали на утилизацию. Причиной тому стало отсутствие маркировки, на которой должна быть указана дата выработки, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении юридического лица составили административный протокол. Также к административной ответственности привлекли и физическое лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU