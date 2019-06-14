Клещей с энцефалитом в Хабаровском крае насчитали 13

СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-14T08:06:30+03:00

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В Хабаровском крае насчитали 13 клещей с вирусным энцефалитом. Такое количество выявили при исследовании больше двух тысяч паразитов. Также эксперты сделали 472 пробы на инфекцию лайма-боррелиоза, половина из которых также дала положительный результат.

Как отметили в краевом минздраве, активность клещей в регионе продолжает нарастать. Так, больше четырех тысяч человек, покусанных клещами, уже обратились в больницы с начала сезона. На прошлой неделе жертвами кровососов стали 879 людей, проживающих в Хабаровске и его пригородах.

Отметим, что на сегодняшний день никто из людей не заразился опасными инфекциями. Жителям края напоминают, что при присасывании клеща в первые 72 часа нужно ввести иммуноглобулин или принять противовирусное средство, но только по назначению врача. Население призывают соблюдать меры личной профилактики при походах в лес или парковые зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU