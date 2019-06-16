О нерешенных проблемах коренных народов снова заговорили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-16T04:39:41+03:00

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В Хабаровском крае снова обсудили проблемы коренных малочисленных народов. На сегодняшний день представителям этой этнической группы оказывают помощь – помогают поддерживать и развивать традиционный образ жизни, создавать социальную инфраструктуру в населенных пунктах. Для этого выделяют деньги общинам, создают условия для изучения родных языков, стимулируют к получению профобразования, поддерживают оленеводов, а также принимают ряд других мер.

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, за шесть лет в рамках поддержки коренных народов в регионе потратили 916 миллионов рублей. В 2019 году запланировали сумму в 42,7 миллионов рублей.

Однако на сегодняшний день остались нерешенные проблемы. Так, снова прозвучал вопрос об обеспечении представителей коренных народов рыбой, недостаточном охвате медицинскими осмотрами жителей поселка Шахтинский в Верхнебуреинском районе, где отсутствует ФАП. Также затронули тему профподготовки молодежи и возвращения специалистов в родные места, эффективности целевого обучения студентов. Обратили внимание и на снижение финансирования программы, которую со слов представителей коренных народов пора перезагрузить.

Также внимание участников акцентировали на проблемах северных районов края, где доля коренного населения доходит до 70 процентов. Речь шла о высоких ценах, низких зарплатах, об отсутствии профессиональных кадров в здравоохранении и образовании, а также сотовой связи. Жаловались жители и на плохое состояние дорог, проблемы с электроснабжением, аварийное состояние социальных объектов и на многое другое.

Представители министерств обозначили ряд вопросов, проработкой которых займутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU