Губернатор Хабаровского края встретился с выпускниками форума «Амур»

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-16T07:31:09+03:00

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В ходе ознакомительной экскурсии по территории Центра активной молодежи губернатор познакомился с инфраструктурой комплекса, с основными образовательными локациями и встретился с участниками форума «Амур» разных лет.

Председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Евгений Демин провел презентацию проекта развития Центра для активной молодежи. По замыслу разработчиков проекта, комплекс должен стать местом для осуществления проектов разной направленности и масштабов. Были представлены будущие основные зоны Центра, среди которых: выставочный павильон, досуговый и аккредитационный центры, купольные образовательные шатры, спортивно-оздоровительная зона, веревочный парк.

С выпускниками форумов «Амур» Сергей Фургал встретился в центральном образовательном шатре. На встречу с губернатором съехались участники смен форумов «Амур» 2017 и 2018 годов, и выпускники первой смены форума нынешнего года.

Поприветствовав участников встречи, губернатор Хабаровского края отметил, - Наш форум «Амур» наконец-то приобрел свой дом. И теперь, как и было когда-то задумано, он будет жить и работать здесь на берегу Амура. Для многих из вас форум «Амур» стал стартом для запуска и развития своего собственного проекта или бизнеса. Пусть и дальше форум «Амур» будет нужной образовательной и досуговой площадкой. Ребята, мы поддерживаем и будем поддерживать ваши любые благие начинания. И мы желаем вам дальнейшего развития и воплощения самых амбициозных проектов. Надо понимать всем, что форум «Амур» был, есть и будет.

В свою очередь выпускники форума «Амур» представили губернатору края ряд своих проектов. Так, комсомольчанка Лидия Соболевская, участница форума «Амур» 2018 года, рассказала о проекте «Театр на ладони», о создании спектакля на сурдологическом языке (язык жестов) с участием актеров с инвалидностями слуха. Проект был направлен на социализацию инвалидов с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU