Местные архитекторы займутся проектированием детских садов в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-17T11:15:48+03:00

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В Хабаровском крае закончился конкурс среди компаний, которые намерены заняться проектированием новых детских садов в регионе. В итоге контракты достались местным организациям. При этом у подрядчиков есть необходимый опыт, который они готовы применить. К слову, в регионе планируют возвести дошкольные учреждения в селах имени Полины Осипенко, Гаровка-2, Матвеевка, Мирное, поселках Литовко и Циммермановка и в Комсомольске-на-Амуре.

Как отметили в пресс-службе правительства края, до конца года собираются начать строительство детского сада на 75 мест в селе Циммермановка Ульчского района. Остальные шесть учреждений начнут возводить в 2020 году.

Отметим, что деньги на строительство социальных объектов регион получил в рамках федерального нацпроекта «Образование». В этом году уже занимаются проектированием и строительством трех школ в Волочаевском городке Хабаровска, в селе Найхин Нанайского района и пристройки в селе Бриакан. По предварительным данным, школы начнут работать в 2020 году. Также возводят три детских сада в Хабаровске и один в поселке Дормидонтовка.

ИСТОЧНИК KP.RU