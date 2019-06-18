2019-06-18T05:42:27+03:00
Общество

Коммунальщики и дорожники в Хабаровске работают синхронно

Сначала первые меняют трубы, потом вторые занимаются укладкой асфальта
Ольга КИВА
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Коммунальщики и дорожники в Хабаровске работают синхронноКоммунальщики и дорожники в Хабаровске работают синхронноФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске коммунальщики и дорожники смогли выработать схему синхронной работы. Это значит, что теперь на одном объекте работы проводят одновременно – одни меняют трубы, другие занимаются укладкой асфальта.

- Чтобы действия были слаженными, дорожники и жилищные организации предоставляют коммунальщикам данные о предстоящем ремонте автотрасс и благоустройстве дворов. Вторые с учетом этой информации корректируют свои планы и выходят на объект одновременно с первыми, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Пример синхронной работы – это объект на улице Петра Комарова. Сейчас вместо тротуара здесь глубокая траншея. К концу июня здесь планируют закончить ремонт внутриквартальных сетей, а пока укладывают бетонные лотки, по которым пройдет участок теплотрассы. На этой же улице до конца месяца дорожники выровняют дорожное полотно, поднимут колодцы, а позже начнут укладывать асфальт, в том числе и на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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