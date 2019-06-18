Тысячи жильцов аварийных домов в Хабаровском крае сменят прописку

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-18T05:23:43+03:00

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В Хабаровском крае больше трех с половиной тысяч человек получат новое жилье в рамках программы переселения. В первую очередь этот процесс коснется жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Адресную программу по переселению утвердили в апреле 2019 года, тогда же определили механизмы расселения граждан и объемы финансовой поддержки.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, адресная программа рассчитана на период с 2019 по 2025 годы. В рамках этого документа под расселение попадают дома, расположенные в двух городских округах и 14 городских и сельских поселениях края. Финансировать этот процесс будут за счет денег Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов. В общей сложности на переселение жильцов аварийных домов планируют потратить более трех с половиной миллиардов рублей. При этом для переселенцев будут покупать как вторичной жилье, так и квартиры в новостройках. Также возможен выкуп жилых помещений у собственников.

До конца 2020 года планируют переселить 407 обитателей аварийного жилья общей площадью жилых помещений 6,3 тысячи квадратных метров. Деньги на эти цели направили в бюджет края 19 апреля 2019 года. На данный момент в министерстве заключают соглашения с администрациями Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Советской Гавани по предоставлению субсидий муниципальным образованиям края на переселение из аварийного жилфонда.

ИСТОЧНИК KP.RU