Школьники в Хабаровском крае целую неделю будут гулять на выпускных

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-18T05:18:44+03:00

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Выпускные вечера в Хабаровском крае начнутся с 20 июня. Больше пяти с половиной тысяч ребят, начиная с этого дня, будут прощаться со школой. Закончится череда мероприятий 28 июня. К слову, больше всего прощальных школьных вечеров организуют в пятницу, 21 июня, в 16 муниципальных образованиях края.

Как сообщили в краевом министерстве образования, во время выпускных вечеров ребятам из Бикинского, Верхнебуреинского, Ванинского, Николаевского, Солнечного, Советско-Гаванского и Вяземского районов вручат медали «За особые успехи в учении», грамоты и премии. В Комсомольске-на-Амуре школьники устроят шествие и посетят праздник «Поколение 2019». В Хабаровске выпускники отметят окончание школы в СЗК «Платинум Арена». В празднике также примут участие выпускники района имени Лазо и Хабаровского районов.

Отметим, что лучших учеников наградят благодарственными письмами от губернатора края. Также для одиннадцатиклассников организуют развлечения и праздничный концерт, который завершится на территории краевого парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского. С трех до пяти утра на набережной Амура выпускники встретят рассвет.

ИСТОЧНИК KP.RU