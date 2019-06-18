2019-06-18T06:22:34+03:00
Общество

На ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске установили рекорды по продажам

Отличись торговцы яйцами и рыбой
Ольга КИВА
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На ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске установили рекорды по продажамНа ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске установили рекорды по продажамФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске в минувшие выходные, 15 и 16 июня прошла выставка-ярмарка «Наш выбор 27». Это мероприятие объединило не только компании из Хабаровского края, но и из Приморья, ЕАО, Челябинской области, Томска и Барнаула. В общей сложности в рамках ярмарки о себе заявили больше 200 организаций. За два дня это событие посетили больше 120 тысяч человек.

- В общей сложности производители и рестораторы реализовали продукции на 16,3 миллиона рублей. Рекордный объем товара реализовали две краевые птицефабрики, которые продали более 127 тысяч яиц. Также очереди выстраивались за мороженной рыбной продукцией - спросом пользовались минтай, сельдь, палтус, - рассказали в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Для посетителей выставки также выступали творческие коллективы края. А сами производители придумали и провели креативные конкурсы. Также гостям раздавали народные карты «Наш выбор 27», получателями скидочного «пластика» стали около 25 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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