2019-06-18T06:26:51+03:00
Спорт

Хабаровчане победили в регате «Кубок залива Петра Великого»

Главный приз достался Виталию Жудро
Ольга КИВА
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Хабаровчане победили в регате «Кубок залива Петра Великого» ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровчане победили в регате «Кубок залива Петра Великого» ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Хабаровчане показали отличный результат в регате «Кубок залива Петра Великого». Соревнования прошли во Владивостоке, попробовать свои силы в парусном спорте в классе «Оптимист» решили юные яхтсмены из Хабаровска, поселка Ванино, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Холмска и Невельска и Владивостока. Всего за главный приз боролись 76 участников.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства физической культуры и спорта, главный переходящий кубок регаты достался хабаровчанину Виталию Жудро, завершившему регату с большим отрывом в очках от всего флота. На втором месте в абсолютном зачете оказался Кирилл Кузьмин. Среди младших участников в тройку лидеров вошли спортсмены из Ванинского района. Так, «бронза» досталась Егору Лосеву, а Виктория Филатова заслужила «серебро».

Отметим, что соревнования состояли из девяти гонок и проходили в сложных погодных условиях. Ребятам приходилось не только соперничать друг с другом, но и бороться с сильным ветром и высокой волной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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