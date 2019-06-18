Долги по коммуналке мешают жителям Хабаровского края уехать за границу

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-18T10:03:01+03:00

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В Хабаровском крае посчитали, сколько исполнительных производств уже зарегистрировали в отношении тех, кто не хочет платить за энергоресурсы. На сегодняшний день приставам направили более одной тысячи 300 документов по электрической энергии и свыше девяти тысяч - по горячему водо- и теплоснабжению. Также более пяти злостных неплательщиков уже ограничили в праве выезда за границу. На сегодняшний день на рассмотрении в судах региона находится более четырех тысяч исковых заявлений.

Как отметили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», по закону за неоплату энергоресурсов потребителю начисляют пеню. Если просрочка больше двух месяцев, то поставщик вправе частично или полностью ограничить электроснабжение, подать в суд на потребителя. Судебные приставы в свою очередь могут наложить арест на имущество, доходы и запретить выезд за пределы родины.

Жителей края призывают не копить долги и вовремя оплачивать квитанции. Кроме того, потребителей убедительно просят не забывать о показаниях счетчиков, которые нужно передавать с 20 по 25 число каждого месяца. Сделать это можно по телефонам 8-800-100-3-777 и 75-98-00 (для жителей Хабаровска) и 8-800-100-72-00, в том числе в автоматическом голосовом режиме (для жителей Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района), на сайте поставщика услуги. Также можно сбросить данные в специальные ящики для приема показаний ИПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU