Подобрала с пола чужую карту и пошла по магазинам гостья одного комсомольчанина

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-18T10:01:58+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре пришел в себя после застолья и стал искать банковскую карту. Однако сходу найти ее не получилось. Тогда мужчина обратился в банк и только там узнал, что некто расплачивался его «пластиком» за покупки в разных магазинах. На тот момент он уже успел потерять 12 тысяч рублей. Горожанин обратился в полицию.

- Оперативникам заявитель рассказал, что в день, когда началось застолье, у него в гостях была молодая приятельница. Как позже выяснилось, карта с бесконтактным способом оплаты пропала с ее помощью. Сама подозреваемая рассказала, что увидела карту, которая валялась на полу, подняла ее и положила к себе в карман. Захмелевший хозяин квартиры не заметил этого маневра, а фигурантка тем временем покинула его жилье и отправилась по магазинам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Расследование продолжается, а пока подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU