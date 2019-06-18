2019-06-18T10:01:58+03:00
Происшествия

Подобрала с пола чужую карту и пошла по магазинам гостья одного комсомольчанина

Мужчина только в банке узнал, что его «пластиком» кто-то расплачивался за покупки
Ольга КИВА
Поделиться:
Подобрала с пола чужую карту и пошла по магазинам гостья одного комсомольчанинаПодобрала с пола чужую карту и пошла по магазинам гостья одного комсомольчанинаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Комсомольска-на-Амуре пришел в себя после застолья и стал искать банковскую карту. Однако сходу найти ее не получилось. Тогда мужчина обратился в банк и только там узнал, что некто расплачивался его «пластиком» за покупки в разных магазинах. На тот момент он уже успел потерять 12 тысяч рублей. Горожанин обратился в полицию.

- Оперативникам заявитель рассказал, что в день, когда началось застолье, у него в гостях была молодая приятельница. Как позже выяснилось, карта с бесконтактным способом оплаты пропала с ее помощью. Сама подозреваемая рассказала, что увидела карту, которая валялась на полу, подняла ее и положила к себе в карман. Захмелевший хозяин квартиры не заметил этого маневра, а фигурантка тем временем покинула его жилье и отправилась по магазинам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Расследование продолжается, а пока подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огненные машины и полыхающий гараж пришлось тушить пожарным в ЕАО
В Хабаровске собираются построить столь необходимый 50-метровый бассейн
В горящем пустом доме в ЕАО нашли убитого мужчину
Китайским бизнесменам рассказали о льготных режимах работы в Хабаровском крае
Воздушная волна от проезжающего поезда сбила двухлетнюю девочку в Хабаровском крае
Поезда насмерть сбили меломанку и пенсионера в Хабаровском крае
Труп пассажира достали из опрокинувшейся машины в Хабаровском крае
Усатый вредитель успел обжиться в экспортном лесе в Хабаровском крае
У «Черепахи озера Гасси» из Хабаровского края нашлись поклонники в Америке
Переправу «Ванино-Холмск» открыли 18 июня
Долги по коммуналке мешают жителям Хабаровского края уехать за границу
Хабаровчане победили в регате «Кубок залива Петра Великого»
На ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске установили рекорды по продажам
В Биробиджане закроют на ремонт железнодорожный переезд «Восточный»
Школьники в Хабаровском крае целую неделю будут гулять на выпускных
Фильмы 3D будут показывать в кинотеатрах Амурска и Бикина