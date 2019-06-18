Переправу «Ванино-Холмск» открыли 18 июня

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-18T09:59:17+03:00

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Сегодня, 18 июня, возобновилась работа переправы «Ванино-Холмск». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на данный момент погодные условия улучшились, поэтому паромы снова курсируют в штатном режиме, начиная с 00:05.

Жителям Хабаровского края, планирующим воспользоваться услугами паромной переправы, напоминают, что более подробную информацию о графике ее работы можно получить по телефонам Сахалинского морского пароходства 8 (42433) 66208 и 8 (42433) 66-102. Второй номер принадлежит диспетчерской. Звонки на него специалисты принимают как в дневное, так и в ночное время, а также в выходные дни.

Жителям края напоминают, что в случаях, когда вашей жизни и здоровью угрожает опасность, необходимо звонить по номерам 01 со стационарного устройства, а также по номерам 101 и 112 с мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU