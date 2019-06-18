2019-06-18T09:56:17+03:00
Общество

Труп пассажира достали из опрокинувшейся машины в Хабаровском крае

Происшествие случилось в Ванинском районе вчера, 17 июня
Ольга КИВА
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Труп пассажира достали из опрокинувшейся машины в Хабаровском краеТруп пассажира достали из опрокинувшейся машины в Хабаровском краеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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За минувшие сутки, 17 июня, в Хабаровском крае зарегистрировали дорожное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась вечером на улице Киевской в селе Усть-Орочи. По предварительной информации, машина Toyota Town Ace проезжала через мост ручья Худяма. Водитель в этот момент потерял контроль над дорогой, выбил отбойный брус, а после автомобиль съехал с проезжей части, а именно, с настила моста.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, после падения машина перевернулась. В результате аварии пассажир скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Автолюбителей в крае убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет спасти жизни и сохранить здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. Пожалуйста, перед началом движения и во время маневров убедитесь в безопасности совершаемых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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