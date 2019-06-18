Поезда насмерть сбили меломанку и пенсионера в Хабаровском крае
На железной дороге в Комсомольске-на-Амуре и на станции Эльбан случилось два несчастных случая со смертельным исходом с разницей в несколько дней. В городе Юности от столкновения с поездом погиб 89-летний мужчина. Пенсионер переходил пути, почему-то не реагировал на сигналы, которые подавал машинист. В итоге мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, где он и скончался.
- Второй погибшей было 33 года. На станции Эльбан женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. При этом на голове у нее был капюшон, в руках – телефон, а в ушах – наушники. Чтобы спасти ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Жителей края призывают сохранять бдительность и быть предельно внимательными во время нахождения рядом с объектами железной дороги. Пожалуйста, соблюдайте правила поведения. Это поможет сохранить ваши жизнь и здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU