2019-06-18T12:31:27+03:00
Экономика

Китайским бизнесменам рассказали о льготных режимах работы в Хабаровском крае

Таким образом иностранных предпринимателей стараются привлечь к участию в инвестиционных проектах
Ольга КИВА
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Китайским бизнесменам рассказали о льготных режимах работы в Хабаровском краеКитайским бизнесменам рассказали о льготных режимах работы в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Представители Хабаровского края презентовали инвестиционные проекты во время Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Делегаты дальневосточного региона планировали прилечь к их реализации китайских бизнесменов. Для этого они рассказали о возможностях и льготных режимах ТОСЭР и СПВ.

- На сегодняшний день в крае создали привлекательные условия для ведения бизнеса. Так, резиденты освобождаются от земельного налога, а также от налогов на прибыль и имущество. Кроме того, процент страховых взносов установили на уровне 7,6. К слову, инвесторами ТОР и СПВ уже выступают 79 предприятий, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Вполне возможно, что китайские бизнесмены заинтересуются туристическим направлением. Сегодня в регионе развивают активный и экотуризм, организуют охоту и рыбалку, а также гастрономические туры. Отметим, в крае намерены не останавливаться на презентациях инвестиционного потенциала. В планах продвигать экспортную продукцию от компаний региона. Тем более что у предпринимателей из Поднебесной есть интерес к местным производителям, особенно в пищевой отрасли и высокотехнологичном производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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