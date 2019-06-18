В Хабаровске собираются построить столь необходимый 50-метровый бассейн

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-18T12:29:05+03:00

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В Хабаровске на базе Дальневосточного учебно-спортивного центра собираются построить 50-метровый бассейн. На данный момент идут переговоры по реализации этого проекта. К слову, на территории учебно-спортивного центра планируют обустроить открытый стадион с полноценным легкоатлетическим ядром, крытый легкоатлетический комплекс и каток, а также два спортивных зала для игровых видов спорта, общежитие гостиничного типа для спортсменов, учебно-лабораторный корпус с медико-восстановительным центром.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент строители занимаются подготовкой стадиона, где будет искусственное покрытие, а также строительством каркаса учебного корпуса и общежития. В планах сдать первую очередь центра в 2020 году.

Отметим, что на сегодняшний день решают вопрос финансирования этого проекта. По примерным подсчетам стоимость его реализации оценивают в 120 миллионов рублей.

Напомним, строить Дальневосточный учебно-спортивный центр начали в 2017 году. Под этот объект выделили 12 гектаров земли. К слову, это будет единственная на Дальнем Востоке спортивная учебно-тренировочная база, оснащенная по всем современным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU