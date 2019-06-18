СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-18T12:32:20+03:00

Огненные машины и полыхающий гараж пришлось тушить пожарным в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Автомобили, к сожалению, спасти от пламени не удалось

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Накануне вечером, 17 июня, помощь пожарных понадобилась жителям Октябрьского района. Огнеборцы отправились усмирять огненную стихию в село Амурзет, где на улице Северной загорелся гараж, а заодно и две машины, которые стояли рядом.

- Прибывшие огнеборцы смогли локализовать пламя, однако автомобили им все-таки спасти не удалось. На данный момент сотрудники пожарной инспекции озвучили наиболее вероятные причины этого происшествия – поджог и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

При обследовании территории, где произошел пожар, специалисты не выявили недостатки в работе электросетей, подведенных к гаражу. Озвучить окончательную версию, почему случился пожар, смогут только после того, как эксперты исследуют материалы в места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU