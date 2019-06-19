В Биробиджане разыскивают похитителей казенных мусорных баков
В столице Еврейской автономии выясняют, кто посмел покуситься на мусорные баки. Муниципальное имущество находилось в районе залива на улице Невской и использовалось во благо горожан и экологии. Однако некто решил, что контейнеры ему нужнее и однажды стащил их.
- Расследование этого инцидента началось после сообщений о пропаже имущества, опубликованных в одной из социальных сетей. Кто именно причастен к краже, полицейские пока выясняют. На данный момент уже завели и расследуют уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.
Напомним, что мусорные контейнеры в районе залива на улице Невской установили по многочисленным просьбам самих горожан. Теперь же люди вынуждены снова ждать, пока пропавшие мусорные баки не вернут на прежнее место.
ИСТОЧНИК KP.RU