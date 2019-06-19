Осужденный в Хабаровске получил новый срок за торговлю героином

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-19T07:44:39+03:00

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В Хабаровске осудили 40-летнего торговца героином. Мужчина провернул выгодную для себя сделку и вскоре оказался в компании правоохранителей. Во время разбирательств сначала доказали его причастность к продаже 0, 504 грамма героина, позже суд признал горожанина виновным в этом преступлении.

- Из материалов дела следует, что фигурант организовал сбыт в 2017 году, промышлял в Хабаровске. Его покупателем был наркозависимый человек. При этом горожанин имел непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Итогом разбирательств стал приговор, согласно которому нарушитель проведет за решеткой 14 лет. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Возможно, этого времени мужчине хватит, чтобы осознать свои ошибки. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU