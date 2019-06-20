Повысить рождаемость в Хабаровском крае помогут 440 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-20T08:13:45+03:00

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В Хабаровском крае внесли поправки в региональное законодательство, направленные на повышение рождаемости. Так, на дополнительные меры поддержки семей при рождении детей выделят еще 440 миллионов рублей. Это деньги на единовременные выплаты при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Краевой маткап оформляют родители, у которых второй малыш родился после 1 января 2019 года.

- К слову, за пять месяцев 2019 года в семьях Хабаровского края появилась на свет одна тысяча 865 первых и одна тысяча 986 вторых в семье малышей. При этом в бюджете запланировали расходы на выплаты при рождении пяти тысяч первенцев и на столько же вторых детей, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Отметим, что выплаты назначаются по заявлению от родителей. Выплаты начнутся с 1 июля. При этом на первого ребенка выплаты произведут в двукратном размере прожиточного минимума на детей - 28 тысяч 102 рубля. Размер регионального материнского капитала, выплачиваемого на второго ребенка, составит 135 тысяч 907 рублей 80 копеек. Это 30 процентов от федерального маткапа. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий на территории края, на образование детей, либо лечение родителей или детей на всей территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU