2019-06-20T08:53:44+03:00
Общество

«Минута Памяти» напомнит хабаровчанам о начале Великой Отечественной войны

Акцию проведут в День Памяти и Скорби, 22 июня
Ольга КИВА
Поделиться:
«Минута Памяти» напомнит хабаровчанам о начале Великой Отечественной войны«Минута Памяти» напомнит хабаровчанам о начале Великой Отечественной войныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске пройдет акция «Минута Памяти», участники которой почтут память тех, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны. Мероприятие проведут 22 июня в День Памяти и Скорби. В этот день 78 лет назад в четыре часа утра по московскому времени немецкие войска вторглись на территорию нашей Родины. Кровопролитная война длилась четыре года. В ней погибли миллионы советских солдат.

- В краевой столице акция состоится в воскресенье, 22 июня, в 11 часов утра. В это время участники выйдут на пешеходную зону улиц Карла-Маркса и Муравьева-Амурского, а также в районе от площади имени Ленина до перекрестка Тургенева - Муравьева-Амурского. В память о тех, кто не дожил до Великой Победы, объявят «Минуту Молчания» - горожане будут стоять, не произнося речей и не разговаривая друг с другом. К участию приглашают всех желающих, - рассказали в пресс-службе Общественной палаты края.

Суть этого мероприятия заключается в том, чтоб люди осознали, что есть время для праздника, а есть - для памяти. Им нужно помнить о героях, хотя бы потому что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Акцию проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время застолья убил мать из-за критики в свой адрес вспыльчивый комсомольчанин
В нескольких дворах Комсомольска закроют сквозные проезды
Фермеры в Хабаровском крае незаконно удобрили чужую землю
Очевидцы пожара в хабаровской ветклинике чудом успели спасти животных
Повысить рождаемость в Хабаровском крае помогут 440 миллионов рублей
В ремонт хабаровского двора вложат рекордно большую сумму казенных денег
Чиновники в Хабаровском крае сдались и выделили нормальную квартиру маме с ребенком
В Хабаровском крае нашли и выдворили иностранцев-нелегалов
Зал-трансформер появился в Хабаровском музыкальном театре
За «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае пора отчитываться
От взносов на капитальный ремонт освободят часть жителей Хабаровского края
Ушлый комсомольчанин украл стройматериалы под видом продажи
Стали известны получатели жилищной субсидии из Комсомольска
Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль ситуацию с дольщиками, обратившимися к Владимиру Путину
Одно смс-сообщение спасло от пожара сельчан и имущество магазина в ЕАО
«Умные» остановки в Хабаровске обустроят к осени
Погода в Хабаровске на 20 июня 2019 года: днем до +24, небольшой дождь
Бизнесменов в Хабаровском крае поддержат льготными займами