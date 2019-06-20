«Минута Памяти» напомнит хабаровчанам о начале Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-20T08:53:44+03:00

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В Хабаровске пройдет акция «Минута Памяти», участники которой почтут память тех, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны. Мероприятие проведут 22 июня в День Памяти и Скорби. В этот день 78 лет назад в четыре часа утра по московскому времени немецкие войска вторглись на территорию нашей Родины. Кровопролитная война длилась четыре года. В ней погибли миллионы советских солдат.

- В краевой столице акция состоится в воскресенье, 22 июня, в 11 часов утра. В это время участники выйдут на пешеходную зону улиц Карла-Маркса и Муравьева-Амурского, а также в районе от площади имени Ленина до перекрестка Тургенева - Муравьева-Амурского. В память о тех, кто не дожил до Великой Победы, объявят «Минуту Молчания» - горожане будут стоять, не произнося речей и не разговаривая друг с другом. К участию приглашают всех желающих, - рассказали в пресс-службе Общественной палаты края.

Суть этого мероприятия заключается в том, чтоб люди осознали, что есть время для праздника, а есть - для памяти. Им нужно помнить о героях, хотя бы потому что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Акцию проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU