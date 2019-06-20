Во время застолья убил мать из-за критики в свой адрес вспыльчивый комсомольчанин

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-20T10:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре на скамью подсудимых сядет 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. Жертвой фигуранта стала его собственная мать. По версии следствия, трагедия случилась во время застолья. При этом выпивали и закусывали обе стороны конфликта – мать и сын.

- В какой-то момент женщина стала критиковать сына, высказывать свое недовольство его образом жизни. Ей не нравилось, что он не хочет нигде работать, не женится. В итоге фигуранту надоело все это слушать, в ответ он руками ударил мать несколько раз. От побоев женщина скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. К слову, ранее его привлекали к ответственности за имущественные преступления. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него, уже закончилось. Материалы сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU