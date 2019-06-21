2019-06-21T02:39:00+03:00
Экономика

В Хабаровском крае займутся производством говядины

Ферму планируют построить на Большом Уссурийском острове
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае займутся производством говядиныВ Хабаровском крае займутся производством говядиныФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае планируют построить животноводческую ферму по производству говядины. Новое предприятие собираются разместить на Большом Уссурийском острове. На данный момент уже идут переговоры о поставках быков мясного направления из Читы и республики Бурятия.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сначала собираются производить около 550 тонн говядины в год. Позже этот показатель доведут до двух тысяч тонн. Реализовать первую партию мяса инвестор планирует в мае 2020 года.

Отметим, что под новую ферму выделят пять тысяч гектаров земли. При этом наделы инвестору предоставят без торгов. Будущих землевладельцев предупредили об ответственности за неисполнение условий использования земельных участков. К слову, на участках должны реализовываться только те проекты, которые инвестор защитил на совете, и ничего другого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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