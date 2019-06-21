СЕГОДНЯ 03:42 2019-06-21T07:13:15+03:00

Для будущего международного речного порта в Хабаровске пока не нашли инвестора Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Проект разработали в 2017 году, а вопрос со строительством затянулся

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске обсудили планы по строительству международного речного вокзала. Этот объект нужен краевой столице для развития въездного туризма, однако вопрос о его строительстве сильно затянулся. Проект речного вокзала разработали в 2017 году, но возведение откладывали из-за отсутствия инвестора.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, предполагалось, что будет два здания. В одном будут обслуживать пригородные речные перевозки, в другом - международные. Стоимость этого проекта оценивают в один миллиард 700 миллионов рублей.

Отметим, что в регионе также назрел вопрос об увеличении числа рейсов по маршруту "Хабаровск-Фуюань-Хабаровск". По статистике, в летний период количество пассажиров этого направления возрастает, поэтому приняли решение с 15 июля ввести дополнительный рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU