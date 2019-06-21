В Хабаровске ждет суда коллектор, опубликовавший непристойное фото ребенка ради премии на работе

СЕГОДНЯ 04:34 2019-06-21T07:11:23+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении коллектора, опубликовавшего фотографию ребенка порнографического содержания, закончилось. По версии следствия, обвиняемый разместил в интернете снимок с целью заставить заемщика погасить долг. Как пояснил сам фигурант, он старался ради того, чтобы получить премию на работе.

Во время расследования установили, что коллектор изготовил фотоколлаж порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка должника. Такое развитие событий, по его мнению, должно было заставить хабаровчанина заплатить недостающую сумму основного долга и проценты. К слову, кредит потерпевший брал на сумму 19 тысяч рублей. При этом сотрудник микрофинансовой организации находился в Иркутске.

Слишком усердного коллектора этапировали в Хабаровск, где вскоре он предстанет перед судом. Сам фигурант признался в содеянном и раскаялся. Мужчину обвиняют в изготовлении и обороте материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребенка.

- Отметим, что за это преступление обвиняемому грозит наказание от трех до 10 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU